Кандидаты в главы Свердловской области увеличили траты на выборы до 92 млн руб.
Сколько денег потратили кандидаты на выборах губернатора Свердловской области
Пять претендентов на должность губернатора Свердловской области увеличили расходы на избирательную кампанию с 54,8 млн руб. в июле-августе до 92,1 млн руб. в сентябре, следует из сведений регионального избиркома. Согласно документу, наибольший объем средств потратил врио губернатора Денис Паслер (кандидат от «Единой России»; ЕР) — 48,7 млн руб. Представители оппозиции вложили в подготовку к выборам 43,3 млн руб.: депутат регионального заксобрания Рант Краев («Новые люди»; НЛ) направил 27,8 млн руб., депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»; СРЗП) — 6 млн руб., вице-спикер свердловского парламента Александр Ивачев (КПРФ) — 4,7 млн руб., депутат заксобрания региона Александр Каптюг (ЛДПР) — 4,6 млн руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Большую часть средств кандидаты потратили на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов — 49 млн руб. В частности, Денис Паслер израсходовал 32,5 млн руб., Рант Краев — 4,7 млн руб., Александр Каптюг — 4,2 млн руб., Александр Ивачев — 4,1 млн руб., Андрей Кузнецов — 3,3 млн руб. К услугам консультационного характера за 11,4 млн руб. прибегли кандидаты от НЛ (6,9 млн руб.), ЕР (3,5 млн руб.) и СРЗП (1 млн руб.). Агитацией через телерадиовещание воспользовались господа Паслер (11 млн руб.) и Кузнецов (1 млн руб.).
Единственным кандидатов, который вложился в проведение публичных предвыборных мероприятий, стал Рант Краев. Они обошлись претенденту от НЛ в 14,6 млн руб.
Всего партиям на подготовку к выборам поступило 103,6 млн руб. Самый крупный избирательный фонд сформировал Денис Паслер — 59 млн руб., представители оппозиции накопили 44,6 млн руб. В частности, Рант Краев собрал 28,8 млн руб., Андрей Кузнецов — 6,1 млн руб., Александр Ивачев — 4,9 млн руб., Александр Каптюг — 4,6 млн руб.
Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней 12-14 сентября с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб. Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший глава Оренбургской области Денис Паслер.