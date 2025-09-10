Кандидаты в главы Свердловской области увеличили траты на выборы до 92 млн руб.

Пять претендентов на должность губернатора Свердловской области увеличили расходы на избирательную кампанию с 54,8 млн руб. в июле-августе до 92,1 млн руб. в сентябре, следует из сведений регионального избиркома. Согласно документу, наибольший объем средств потратил врио губернатора Денис Паслер (кандидат от «Единой России»; ЕР) — 48,7 млн руб. Представители оппозиции вложили в подготовку к выборам 43,3 млн руб.: депутат регионального заксобрания Рант Краев («Новые люди»; НЛ) направил 27,8 млн руб., депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»; СРЗП) — 6 млн руб., вице-спикер свердловского парламента Александр Ивачев (КПРФ) — 4,7 млн руб., депутат заксобрания региона Александр Каптюг (ЛДПР) — 4,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Большую часть средств кандидаты потратили на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов — 49 млн руб. В частности, Денис Паслер израсходовал 32,5 млн руб., Рант Краев — 4,7 млн руб., Александр Каптюг — 4,2 млн руб., Александр Ивачев — 4,1 млн руб., Андрей Кузнецов — 3,3 млн руб. К услугам консультационного характера за 11,4 млн руб. прибегли кандидаты от НЛ (6,9 млн руб.), ЕР (3,5 млн руб.) и СРЗП (1 млн руб.). Агитацией через телерадиовещание воспользовались господа Паслер (11 млн руб.) и Кузнецов (1 млн руб.).

Единственным кандидатов, который вложился в проведение публичных предвыборных мероприятий, стал Рант Краев. Они обошлись претенденту от НЛ в 14,6 млн руб.

Всего партиям на подготовку к выборам поступило 103,6 млн руб. Самый крупный избирательный фонд сформировал Денис Паслер — 59 млн руб., представители оппозиции накопили 44,6 млн руб. В частности, Рант Краев собрал 28,8 млн руб., Андрей Кузнецов — 6,1 млн руб., Александр Ивачев — 4,9 млн руб., Александр Каптюг — 4,6 млн руб.

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней 12-14 сентября с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб. Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший глава Оренбургской области Денис Паслер.

Василий Алексеев