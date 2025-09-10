Самарский губернатор назвал концерт Егора Крида порнографией

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев инициировал обращение в «Лигу безопасного интернета» для защиты молодежи от порнографии и букмекерских контор в интернете. Об этом стало известно после его встречи с председателем совета регионального отделения «Движения Первых» Кристиной Гнатюк, видео которой было опубликовано в мессенджере Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вячеслав Федорищев полагает, что для создания безопасного интернета сделано недостаточно. Недавний концерт музыканта Егора Крида в Лужниках самарский губернатор назвал «порнографией по духу» и «грехом». По мнению главы региона, «доступ к тому объему визуального и фото-контента, который превышает любые пределы человеческого понимания». «Когда ты открываешь сайт и выбираешь видео всегда, сначала идет 10 секунд реклама букмекерских контор. Одновременно артист пропагандирует букмекинг, показывает порно. Детки в одном направлении начинают интересоваться, и мы их теряем»,— отметил господин Федорищев.

Самарский губернатор поручил подготовить обращение в Лигу безопасного интернета для выработки дополнительных мер, отметив комплексный подход ко всем аспектам жизни региона.

2 сентября глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала концерт Егора Крида в Лужниках «голой вечеринкой». Она утверждала, что получила жалобы от посетителей мероприятия на откровенные танцы. Певец ответил, что не считает танец предосудительным, и напомнил главе организации о ее публичных поцелуях с певцом Shaman (Ярославом Дроновым). Позже в конфликт вмешался губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он стал первым главой российского региона, окончательно перешедшим из Telegram в Max.

Андрей Сазонов