Вячеслав Федорищев первым из губернаторов окончательно перешел из Telegram в Max

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев стал первым главой российского региона, окончательно перешедшим из Telegram в Max. В новом мессенджере он присутствует с 22 августа текущего года.

По состоянию на 10 сентября канал Вячеслава Федорищева в Max насчитывает 14 тыс. подписчиков. В Telegram у самарского губернатора было более 100 тыс. подписчиков.

Предшественник Вячеслава Федорищева Дмитрий Азаров так и не завел свой канал в Telegram, ограничившись страницей во «ВКонтакте».

Андрей Сазонов