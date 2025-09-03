Егор Крид ответил Мизулиной на критику концерта в Лужниках

Рэпер Егор Крид прокомментировал обращение главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной в СКР и Генпрокуратуру по поводу концерта в Лужниках. В посте в Telegram-канале рэпер заявил, что не считает танец, исполненный на концерте, «развратными действиями», которые могут «пошатнуть» семейные ценности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Егор Крид

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Рэпер Егор Крид

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сольный концерт рэпера состоялся в Лужниках 30 августа и собрал, по оценкам СМИ, более 86 тыс. зрителей. На сцену выходили Филипп Киркоров, Тимати, Джиган и Баста. Концерт вызвал общественный резонанс в СМИ, в основном, из-за внешнего вида танцовщиц — они были одеты в черные топы и короткие шорты. Также пользователи соцсетей обратили внимание на откровенные танцы девушек на сцене и поцелуй рэпера с одной из танцовщиц.

Екатерина Мизулина назвала концерт «голой вечеринкой» и попросила СКР и Генпрокуратуру отреагировать на «развратные действия» (так она назвала танцы, исполненные на сцене). Она также указала, что мероприятие проводилось с возрастным ограничением 12+. До этого обращение в МВД направляли активисты центра «Сорок Сороков».

Егор Крид в ответ на критику заявил, что поцелуи «есть, были и будут неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой». В посте рэпер также коснулся темы отношений между Екатериной Мизулиной и певцом Shaman (Ярослав Дронов).

«Зато, я считаю, что разрушать семью в ГОД СЕМЬИ и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят – это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей — у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины»,— написал артист.

Он назвал главу «Лиги безопасного интернета» «безгрешным ангелом», который «возомнил себя правосудием». При этом рэпер пообещал переделать и доработать танцевальный номер, чтобы «далее не давать никому возможность ''докапаться'' и изливать поток дерьма ради самопиара».

Полина Мотызлевская