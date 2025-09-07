Самарский губернатор пригласил на разговор Егора Крида

Самарский губернатор Вячеслав Федорищев высказался в защиту главы Лиги Безопасного Интернета Екатерины Мизулиной, которая подверглась нападкам со стороны автора-исполнителя Егора Крида. В своем Telegram-канале господин Федорищев прямо обратился к Егору Криду.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я прочитал на одном портале твою позицию против очень уважаемого мной человека, девушки. Я просто говорю, ты ко мне в гости приедь, я знаю, что у тебя позиция, совпадающая с многими людьми, я уверен, ты поймешь, что не прав, прилетай»,— заявил господин Федорищев.

Ранее Егор Крид в своем Telegram-канале высказал обвинения в адрес Екатерины Мизулиной, назвав ее «главной городской сумасшедшей», которая не спала два дня и две ночи, собирая все свои сфабрикованные обвинения за три года и поддельные скрины, парализуя работу всех служб и компетентных органов.

«Надеюсь, когда-нибудь ее изолируют от общества и вылечат, а пока, мы вынуждено терпим, и отбиваемся»,— заявил господин Крид.

Алексей Алексеев