Мизулина назвала «голой вечеринкой» концерт Крида в Лужниках и обратилась в СКР

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет России (СКР) и Генпрокуратуру с просьбой отреагировать на концерт артиста Егора Крида, который прошел в Лужниках 30 августа. Госпожа Мизулина назвала происходящее на сцене «голой вечеринкой» и указала, что возрастное ограничение у мероприятия было 12+.

Сольный концерт рэпера, по оценке СМИ, собрал более 86 тыс. зрителей. На сцену выходили Филипп Киркоров, Тимати, Джиган, Баста, а в качестве зрителей на мероприятие пришли блогер Оксана Самойлова, а также фигуристка Александра Трусова с мужем Макаром Игнатовым. Концерт вызвал общественный резонанс в СМИ, в основном, из-за внешнего вида танцовщиц — они были одеты в черные топы и короткие шорты. Также пользователи соцсетей обратили внимание на откровенные танцы девушек на сцене и поцелуй рэпера с одной из танцовщиц.

«Тысячи писем в последние дни в связи с ''голой вечеринкой'' на сцене Лужников на концерте скамера Егора Крида. Многие из писем — от возмущенных родителей школьников, которые пошли вместе с детьми на мероприятие и увидели на сцене развратные действия»,— написала госпожа Мизулина в Telegram-канале. Она добавила, что родители подростков «шокированы тем, что их детям пришлось пережить от увиденного на сцене».

Накануне с просьбой отреагировать на концерт Егора Крида в столичное МВД обратились активисты центра «Сорок Сороков». Позицию общественников поддержал депутат Виталий Милонов, пообещавший также направить свои обращения в правоохранительные органы.

Полина Мотызлевская