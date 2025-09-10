Президент приступил к работе в Кремле после возвращения из Сочи

Владимир Путин вернулся в столицу из Сочи и приступил к работе в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Президент Путин вернулся в Москву. Сегодня он работает в Кремле»,— заявил Песков журналистам.

Вчера 9 сентября Владимир Путин посетил образовательный центр «Сириус» в Сочи, который отмечал десятилетие со дня основания. Президент осмотрел новые лаборатории научно-технологического университета, созданного на базе олимпийского наследия. Если в первые годы там работали в основном детские лаборатории, то сейчас «Сириус» превратился в крупный исследовательский центр с современным оборудованием и собственными научными школами.

Главе государства продемонстрировали разработки в области редактирования генома растений. Ученые работают над созданием сортов винограда, устойчивых к заболеваниям, и экспериментируют с клубникой, усиливающей антиоксидантные свойства. Параллельно ведутся исследования по применению технологий редактирования генома для борьбы с наследственными заболеваниями, включая гемофилию и формы врожденной слепоты. В лабораториях центра отрабатываются методы доставки корректирующих генов в клетки организма и проводятся эксперименты на животных.

В «Сириусе» также продемонстрировали президенту исследования в сфере цифровых технологий. Разрабатываются системы передачи тактильных ощущений, которые могут применяться в медицине, например при дистанционных операциях или создании протезов с чувствительной обратной связью. Отдельный блок исследований посвящен информационной безопасности и защите от потенциальных угроз, связанных с развитием квантовых вычислений.

Посещение Сочи стало для президента возможностью оценить, как за десять лет существования «Сириус» превратился из детского образовательного центра в площадку, где ведутся работы мирового уровня в разных областях науки — от биотехнологий и медицины до информационной безопасности.

Мария Удовик