В Ростове заработал автобусный маршрут №1А

В Ростове-на-Дону восстановили работу автобусного маршрута №1А «Суворовский – Главный Автовокзал». Рейс действует со среды, 10 сентября, сообщили в «Ростовском Городском Транспорте». Пока неизвестно, будет ли маршрут постоянным.

Направление не обслуживалось с конца июня. На линии сейчас работает один автобус большого класса. Изначально на маршруте были три автобуса-«гармошки», однако сейчас им требуется ремонт.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что ряд маршрутов общественного транспорта перестал обслуживаться в столице региона из-за того, что водители ушли в отпуска. Такую причину на встрече с общественниками и журналистами обозначил в конце августа и. о. директора департамента транспорта города Дмитрий Тарасов.

Мария Хоперская