Количество автобусов в Ростове уменьшилось из-за отпусков водителей

В Ростове-на-Дону автобусы с ряда маршрутов пропали из-за того, что водители ушли в отпуска. Об этом пишет портал 161.ru со ссылкой на и. о. директора департамента транспорта города Дмитрия Тарасова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Господин Тарасов объяснил, что летом в столице региона падает пассажиропоток, и потому это единственное время, когда перевозчики могут отпустить водителей в отпуска. По словам чиновника, осенью ситуация должна улучшиться.

В то же время ситуация с маршрутом №19 (Стартовая — площадь Карла Маркса) связана с нежеланием транспортных компаний обслуживать направление. Никто из перевозчиков, по данным Дмитрия Тарасова, не заявился на маршрут.

Константин Соловьев