Песков: Владимир Путин воспринимает развитие Сириуса как личный проект

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин лично курирует развитие федеральной территории Сириус, воспринимая его как собственный проект. По его словам, глава государства регулярно использует визиты для того, чтобы ознакомиться с работой образовательного центра и смежных учреждений, отмечая достигнутые результаты и международное признание, пишет ТАСС.

«Вчера президент посещал Сириус. Сириус находится в процессе празднования своего десятилетия. Многое сделано. Задумка президента, реализацию он держит под своим контролем. Действительно, воспринимает как такой личный проект. Успех большой, международно признанный. Президент каждый раз пользуется случаем, чтобы подробно ознакомиться с работой Сириуса»,— отметил пресс-секретарь главы государства.

Образовательный центр «Сириус» был открыт в 2015 году на базе олимпийской инфраструктуры Сочи по инициативе президента. В 2019 году на его основе появился Научно-технологический университет, позже — президентский лицей, колледж и музыкальная школа. В 2020 году Сириус получил статус первой федеральной территории в России.

Вячеслав Рыжков