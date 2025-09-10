Площадь пожара на полигоне ТКО в Новороссийске сократилась до 650 квадратов

Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске уменьшилась до 650 кв. м. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

В тушении возгорания на полигоне задействованы 16 единиц техники, в том числе автоцистерны, водовозки, самосвалы, бульдозеры и экскаваторы. Специалисты выполнили 655 рейсов и отсыпали более 6,7 тыс. куб. м грунта.

Сообщение о пожаре поступило утром 6 сентября. Для тушения возгорания привлекли муниципальные и региональные службы.

Алина Зорина