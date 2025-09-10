Власти Туапсинского района опровергли фейк о минировании школ

В администрации Туапсинского района Краснодарского края заявили о распространении в соцсетях и Telegram-каналах фейковых сообщений о якобы минировании школ и угрозах безопасности. Власти подчеркнули, что информация не соответствует действительности и направлена на провоцирование паники среди жителей.

Жителей округа призвали сохранять спокойствие, не пересылать подобные сообщения и ориентироваться только на официальные источники информации — страницы органов власти и экстренных служб. Проверку обстоятельств ведут силовые структуры. Власти отметили, что любые подозрительные сообщения следует перепроверять через официальные каналы.

Вячеслав Рыжков