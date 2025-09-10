Краснодарский клуб «Спартак» лишился спортивной базы в кубанской столице

Краснодарской краевой общественной организации «Физкультурно-оздоровительный клуб "Спартак"» (ФОСК «Спартак») не удалось обжаловать решение об изъятии у нее в пользу РФ спортивной базы в кубанской столице. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) отказал «Спартаку» в удовлетворении его кассационной жалобы.

Соответствующее определение опубликовано в арбитражной картотеке. Отказав в удовлетворении требований краснодарского «Спартака», АССКО также отменил принятое им до начала кассационного разбирательства постановление о приостановке исполнения решения суда.

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что прокуратура Краснодарского края потребовала изъять у краснодарского ФОСК «Спартак» его имущественный комплекс в пользу государства. Этот комплекс включает в себя три земельных участка общей площадью порядка 3 га, предназначенных для эксплуатации спортивных объектов, в том числе и гребной базы, на берегу старого русла реки Кубань (район улиц Старокубанской и Бургасской) и 19 объектов недвижимости. К последним относится здание спорткомплекса на Постовой улице, 40 площадью 2,7 тыс. кв. м, на Старокубанской улице — административное здание, две небольшие гостиницы, спортзал, две душевые и сауны, по несколько мастерских, эллингов складов и гаражей.

Надзорное ведомство заявило о том, что это имущество оказалось в собственности «Спартака» незаконно. Дело в том, что краснодарский клуб владел им на основании решения Октябрьского районного суда Краснодара 2002 года (тогда он был признан правопреемником советского ДСО «Спартак», созданного в 1935 году и просуществовало до 1987 года) и еще двух решений Арбитражного суда Кубани от 2006 года.

Октябрьский райсуд тогда решил, что в 1987 году «Спартак» слился с другими спортивными обществами («Буревестник», «Труд», «Локомотив», «Водник», «Урожай» и пр.) и прекратил свое существование. А в начале 90-х годов он якобы снова выделился из спортобщества профсоюзов (ВДСФО). Поэтому краевой ФОСК «Спартак», созданный профсоюзами в 1992 году, суд посчитал правопреемником. В результате в 1993 году ему из федеральной собственности были переданы объекты недвижимости ранее существовавшего советского ДСО «Спартак».

Но весной минувшего года краевая прокуратура поставила вопрос о том, что кубанский ФОСК «Спартак» не может считаться правопреемником советского ДСО «Спартак», а имущество последнего он получил неправомерно. Краснодарский крайсуд восстановил ей срок на обжалование дела 2002 года и в итоге пересмотрел его, отказав ФОСК в правопреемстве от советского «Спартака». Решение было объяснено тем, что воссоздание в начале 90-х «Спартака» было не выходом из нового спортобщества профсоюзов со своим имуществом, а созданием новой организации. Это и стало юридическим основанием для изъятия спартаковских спортивных объектов.

Решение принял АС Кубани, апелляционная, а теперь и кассационная инстанции поддержали это решение.

Михаил Волкодав