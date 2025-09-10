Сейсмолог: на Кубани и в Адыгее вчера произошло два землетрясения

Вечером 9 сентября в районе Хадыженска и Майкопа произошли два землетрясения — первый толчок был зафиксирован в 19:55, второй в 20:20, рассказала «Ъ-Кубань» руководитель сейсмостанции «Сочи» Елена Карпович. Подземные колебания ощутили жители Краснодарского края и Адыгеи.

По данным сейсмологов, магнитуда толчков составила 4,6. Подобные землетрясения относятся к категории незначительных и, по словам госпожи Карпович, не несут серьезной опасности для населения и объектов инфраструктуры.

Специалист подчеркивает, что современная наука не позволяет точно прогнозировать время, место и силу землетрясений. Возможным остается лишь определение сейсмоактивных зон, в которых вероятность подземных толчков выше.

В этот же день землетрясение произошло и у берегов Греции. По информации Европейского средиземноморского сейсмологического центра, в Эгейском море зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,2. Очаг находился на глубине 10 км, в 37 км к северо-востоку от Афин и в 14 км от города Неа-Макри. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

«Ъ-Кубань» писал, что предыдущее землетрясение в регионе произошло 13 февраля. Тогда в Сочи были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,2.

Мария Удовик