В зимний сезон «Ютэйр» продлит рейсы в Геленджик из Петербурга и Москвы

Авиакомпания «ЮТэйр» продлила полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Геленджик на период осенне-зимней навигации. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, рейсы будут выполняться до конца марта 2026 года.

Из Петербурга самолеты будут летать по воскресеньям: вылет запланирован на 11:10, обратный рейс из Геленджика — в 17:05. Из Москвы рейсы назначены трижды в неделю — по понедельникам, средам и воскресеньям. Вылет из аэропорта Внуково — в 10:00, обратный рейс — в 15:25.

Аэропорт Геленджика возобновил работу в июле после более чем трехлетнего перерыва. По решению Росавиации, аэропорт принимает рейсы с 8:30 до 20:00. Геленджик и ряд других аэропортов юга России были закрыты в феврале 2022 года по соображениям безопасности.

Вячеслав Рыжков