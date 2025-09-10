Минобороны РФ высказалось о дальности прилетевших в Польшу БПЛА

Максимальная дальность полета беспилотников, о которых заявили власти Польши и отнесли к российским, не превышает 700 км. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Тем не менее, мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши», — указывается в сообщении ведомства. Там также отметили, что в рамках массированного ночного удара «объекты для поражения на территории Польши не планировались».

Минобороны заявило, что в ночь на 10 сентября наносило удары по предприятиям украинского ВПК, в частности, во Львове.