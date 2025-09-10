ОТЭКО начала перевалку минеральных удобрений в порту Тамань

Компания «ОТЭКО» (оператор морских терминалов в порту Тамань) осуществила погрузку первого судна с минеральными удобрениями на экспорт, сообщает-пресс-служба компании. Балкер класса Handymax с 52 тыс. т нитроаммофоски на борту отправился в направлении Юго-Восточной Азии.

Планируется, что Таманский терминал навалочных грузов также приступит к обработке других видов минеральных удобрений, в частности карбамида. Ожидается, что общий объем перевалки минудобрений до конца 2025 года составит более 300 тыс. т.

По данным компании, в настоящее время на Таманском терминале навалочных грузов на завершающей стадии находится строительство одного из крупнейших в мире крытых складов минеральных удобрений с 10 раздельными секциями, рассчитанный на хранение до 300 тыс. т продукции. Он позволит увеличить погрузку крупных судовых партий до 120 тыс. т и достичь проектной мощности перевалки этих видов грузов в 5 млн т в год.

«Основные грузы, планируемые к перевалке на терминале ОТЭКО,— карбамид, нитроаммофоска, сульфат аммония, MAP (моноаммонийфосфат) и DAP (диаммонийфосфат). Среди перспективных рынков сбыта — Азия, Африка, Ближний Восток и Латинская Америка»,— отмечено в сообщении.

Лия Пацан