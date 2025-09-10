В Белореченске осудили подростка за смертельное ДТП на мотоцикле

Белореченский районный суд вынес приговор 17-летнему жителю города, признанному виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть женщины (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 7 мая 2025 года подросток, не имея водительских прав, ехал на мотоцикле по ул. Ленина. В ходе движения он поставил транспорт на заднее колесо, превысил скорость и не уступил дорогу женщине, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте.

Суд назначил подростку наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. Фигурант был взят под стражу в зале суда.

Анна Гречко