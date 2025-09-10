В двух домах культуры под Анапой проводят капремонт

В хуторе Усатова Балка Анапского округа и поселке Пятихатки Приморского округа Анапы продолжается капитальный ремонт домов культуры. Работы ведутся по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

«В учреждениях обновляют здания, помещения и материально-техническую базу. Работы проводятся по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, который уделяет особое внимание заботе о состоянии культурных очагов сельских территорий»,— отметили в мэрии.

На модернизацию ДК в Усатовой Балке выделено более 20 млн руб., еще свыше 4 млн руб. направлено на укрепление материально-технической базы. В Пятихатках в прошлом году за 8,6 млн руб. отремонтировали кровлю, а сейчас более 21 млн руб. предусмотрено на обновление внутренних помещений.

«Работы в населенных пунктах активно продолжаются, чтобы учреждения культуры могли встретить зрителей обновленными и создать комфортные условия для творческих коллективов и посетителей»,— отмечают в мэрии.

Ранее власти курорта направили более 20 млн руб. на капремонт и оснащение ДК в Большом Разноколе. Работы здесь также проводились при поддержке губернатора Кубани. В Доме культуры в прошлом году обновили фасад и зрительный зал, внутренние помещения.

«В 2025 году обновление ДК продолжилось: еще свыше 4 млн руб. направили на укрепление материально-технической базы. Приобретены механика и одежда сцены, световое оборудование, мебель»,— сообщали в пресс-службе администрации.

Сейчас Дом культуры в хуторе Большой Разнокол полностью укомплектован после комплексного ремонта. Учреждение готово принимать зрителей.

Вячеслав Рыжков