В ДТП на территории Адыгеи погибли три человека и пострадал ребенок

В Гиагинском районе Республики Адыгея произошла авария, в которой погибли три человека и пострадал восьмилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

ДТП случилось около 12:40 мск вблизи поселка Новый. По предварительным данным, 62-летний местный житель, находившийся за рулем автомобиля ГАЗ, выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку. За рулем второй машины находилась 37-летняя женщина.

В результате аварии оба водителя, а также 65-летняя пассажирка иностранного автомобиля погибли. Ребенка, находившегося в иномарке, доставили в больницу с травмами.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Гиагинскому району. Выясняются причины аварии.

