На Дону урожайность ранних зерновых снизилась с 32 до 26 центнеров с гектара

Средняя урожайность ранних зерновых культур в Ростовской области сократилась с 32,2 до 26 ц/га за год. Валовой сбор составил 8,5 млн т, что на 26,7% меньше, чем в 2024 году, когда он был на уровне 11,6 млн т. Информацию об итогах сбора ранних зерновых культур предоставила пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В министерстве добавили, что под урожай 2026 года планируется засеять около 2,75 млн га. К севу заготовлено 98% семян, готовность техники составила 95%.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что для аграриев Ростовской области, пострадавших от чрезвычайных ситуаций агроклиматического характера, увеличен лимит льготных кредитов. Региону выделен 241 млн. руб. В этом сезоне из-за заморозков и засухи аграрии Ростовской области понесли убытки в размере 4 млрд руб.

Наталья Белоштейн