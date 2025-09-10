Жена экс-премьера Непала не погибла во время беспорядков и находится в больнице

Супруга бывшего премьер-министра Непала Джаны Натха Кханала жива. Раджья Лакшми Читракар находится в больнице после пожара, который устроили в ее доме протестующие. Об этом сообщило местное издание Khabarhub.

Фото: Prakash Timalsina / AP Горящее правительственное здание в Катманду

Фото: Prakash Timalsina / AP

По словам директора больницы Кирана Накарми, женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Она оказалась заперта внутри загоревшегося дома. 9 сентября Khabarhub и несколько других СМИ сообщали о гибели женщины.

Поводом для протестов в Непале стала блокировка в стране социальных сетей. В результате беспорядков погибли 25 человек, пострадали более 600. Премьер-министр Непала Шарма Оли решил уйти в отставку. Протестующие требуют в том числе немедленный роспуск Палаты представителей и проведение выборов в стране.

