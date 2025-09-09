В Непале жена экс-премьера погибла в пожаре, который устроили протестующие

В Непале жена бывшего премьер-министра Джаны Натха Кханала погибла в пожаре, который устроили участники протестов «Революция поколения Z». Об этом сообщило местное издание Khabarhub.

Погибшую звали Раджья Лакшми Читракар. Согласно сообщению Khabarhub, протестующие подожгли резиденцию супругов. Женщина оказалась заперта внутри. По словам родственников, в огне она получила множественные ожоги и повреждение легких.

По данным СМИ, ранее протестующие напали на другого бывшего премьер-министра страны Шер Бахадур Деуба, а также на министра финансов Непала Прасада Пауделя. Действующий премьер покинул пост для стабилизации обстановки в стране. По сообщениям местных изданий, участники митингов подожгли здания правительства, верховного суда и атаковали офис генпрокурора.

«Революция поколения Z» началась 8 сентября с протестов у здания правительства. Митингующие — в основном молодые непальцы — выразили несогласие с решением властей о блокировке в Непале социальных сетей, включая Facebook, Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), YouTube и X. По данным India Today, в волнениях погибли 22 человека, пострадали — около 500.