Песков: ситуация в Непале вышла из-под контроля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на скорейшее восстановление порядка в Непале и обеспечение безопасности российских туристов. По его словам, ситуация в Непале фактически вышла из-под контроля властей.

«Мы в данном случае желаем Непалу скорейшего возвращения в конституционное русло, восстановления порядка, обеспечения безопасности граждан и, конечно же, всех туристов»,— сказал представитель Кремля журналистам.

В результате протестов в Непале, поводом для которых стала блокировка в стране социальных сетей, погибло 25 человек, пострадали свыше 600. Протестующие подожгли правительственные здания, cообщалось об избиении чиновников. На фоне беспорядков свой пост покинул премьер-министр страны. В Непале остается около 400 российских туристов. Около 80 граждан РФ обратились в российское посольство после начала беспорядков.

Лусине Баласян