Курорт «Роза Хутор» поддержал публикацию книги по истории Красной Поляны

В свет вышла двухтомная антология «Красная Поляна в зеркале столетий». Это сборник задокументированных сведений об истории горного поселка за период второй половины XIX — начала XX веков. Издание включает свидетельства современников различных эпох, запечатлевших уникальные особенности развития региона в печатных источниках. Сейчас они являются библиографической редкостью и доступны лишь узкому кругу исследователей. Новая книга содержит публицистические, научные и литературные тексты, раскрывающие путь становления поселения в горах Сочи. Автор антологии — Дмитрий Андреев, известный исследователь истории Западного Кавказа.

— Работа над сборником продолжалась около двух лет, материал собирался в фондах центральных библиотек, включая Российскую государственную библиотеку и Российскую национальную библиотеку в Санкт-Петербурге, в ряде архивов. В антологии есть, как ранее выходившие статьи, очерки, воспоминания, дневники, рассказы из давно забытых газет и журналов, так и уникальные материалы, опубликованные впервые. Особенный интерес среди них представляют тексты энтомолога Александра Старка, отчеты и дневники известного сочинского горного инженера, строителя краснополянского шоссе Василия Константинова, писательницы Валентины Дмитриевой. Их свидетельства были ранее неизвестны краеведам Сочи,— поделился автор антологии Дмитрий Андреев.

В виду объемности материала антология разделена на две книги. Первый том рассказывает о событиях Кавказскои воины в верховьях Мзымты, возникновении новых населенных пунктов — Красная Поляна и Эсто-Садок, развитии горной местности как климатического курорта с конца XIX века. Во второй книге можно найти научные отчеты и исследования ученых, ботаников, геологов, зоологов и натуралистов, которых привлекала малоизученность местности, описания путешествий и горных экскурсий, литературно-дневниковые записи известных писателей, включая Александра Серафимовича и Евгения Шварца, материалы дореволюционнои периодическои печати. События, описанные в собранных в антологии источниках, завершаются годами Первои мировои воины. Все тексты снабжены краткими комментариями, содержащими информацию об авторе и описание источника.

— Сегодня долина реки Мзымты и окружающие ее горы — популярная и востребованная туристская дестинация для множества соотечественников и зарубежных гостей. Команда курорта «Роза Хутор» напряженно работает чтобы держать эту марку. Мы хотим, чтобы создаваемое сегодня наследие пережило нас, и поэтому должны знать и любить свою землю. Предоставив поддержку, необходимую для изготовления тиража нового издания по истории Красной Поляны, курорт «Роза Хутор» сделал свой вклад в дело изучения и сохранения исторического наследия нашего региона,— отметил директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Тираж двухтомной антологии по истории Красной Поляны — 500 экземпляров. В планах — издание третьего тома. В нем будет собрана информация об исторических событиях времен Октябрьской революции, Гражданской войны, коллективизации, Великой Отечественной войны и советской эпохи. Антология «Красная Поляна в зеркале столетий» продолжила серию краеведческих изданий, опубликованных при участии «Роза Хутор». Ранее в городские и школьные библиотеки Сочи курорт передал двухтомную авторскую монографию Дмитрия Андреева «История Красной Поляны», переизданный путеводитель по Сочи и Красной Поляне начала XX века Сергея Дороватовского, каталог исторических фоторабот Георгия Анастасиади и другие книги.

