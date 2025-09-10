Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сколько будут стоить новые модели iPhone в России

Ритейлеры назвали цены на новый iPhone 17 в России

9 сентября в Калифорнии прошла ежегодная осенняя презентация Apple под названием Awe Dropping. Компания представила новую линейку iPhone 17, ультратонкий iPhone Air, наушники AirPods Pro 3, новые версии часов Watch Series 11. В тот же день российские маркетплейсы анонсировали цены на новые гаджеты Apple. За сколько их можно купить в России — в подборке «Ъ».

iPhone 17

«Яндекс Маркет»

  • iPhone 17: от 110 тыс. руб.
  • iPhone Air: от 135 тыс. руб.
  • iPhone 17 Pro: от 143 тыс. руб.
  • iPhone 17 Pro Max: от 152 тыс. руб.

МТС

  • iPhone 17: от 109 990 руб.
  • iPhone Air: от 144 990 руб.
  • iPhone 17 Pro: от 164 990 руб.
  • iPhone 17 Pro Max: от 184 990 руб.

CDEK.Shopping

  • iPhone 17: от 90 591 руб.
  • iPhone Air: от 120 485 руб.
  • iPhone 17 Pro: от 137 536 руб.
  • iPhone 17 Pro Max: от 156 781 руб.

Цены представлены без учета таможенных пошлин.

«М.Видео-Эльдорадо»

  • Ритейлер запустит предзаказ на новые смартфоны iPhone 17 в ближайшее время.
  • По словам представителей компании, благодаря укреплению рубля, цены на iPhone 17 в России будут ниже, чем в прошлом году на iPhone 16 в аналогичный период.
  • Новинки появятся в розничной сети после официального старта продаж, запланированного на 19 сентября.

