Сколько будут стоить новые модели iPhone в России

9 сентября в Калифорнии прошла ежегодная осенняя презентация Apple под названием Awe Dropping. Компания представила новую линейку iPhone 17, ультратонкий iPhone Air, наушники AirPods Pro 3, новые версии часов Watch Series 11. В тот же день российские маркетплейсы анонсировали цены на новые гаджеты Apple. За сколько их можно купить в России — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран iPhone 17

Фото: Godofredo A. Vasquez / AP iPhone 17

Фото: Godofredo A. Vasquez / AP

iPhone 17: от 110 тыс. руб.

iPhone Air: от 135 тыс. руб.

iPhone 17 Pro: от 143 тыс. руб.

iPhone 17 Pro Max: от 152 тыс. руб.

iPhone 17: от 109 990 руб.

iPhone Air: от 144 990 руб.

iPhone 17 Pro: от 164 990 руб.

iPhone 17 Pro Max: от 184 990 руб.

iPhone 17: от 90 591 руб.

iPhone Air: от 120 485 руб.

iPhone 17 Pro: от 137 536 руб.

iPhone 17 Pro Max: от 156 781 руб.

Цены представлены без учета таможенных пошлин.