Сколько будут стоить новые модели iPhone в России
Ритейлеры назвали цены на новый iPhone 17 в России
9 сентября в Калифорнии прошла ежегодная осенняя презентация Apple под названием Awe Dropping. Компания представила новую линейку iPhone 17, ультратонкий iPhone Air, наушники AirPods Pro 3, новые версии часов Watch Series 11. В тот же день российские маркетплейсы анонсировали цены на новые гаджеты Apple. За сколько их можно купить в России — в подборке «Ъ».
iPhone 17
Фото: Godofredo A. Vasquez / AP
«Яндекс Маркет»
- iPhone 17: от 110 тыс. руб.
- iPhone Air: от 135 тыс. руб.
- iPhone 17 Pro: от 143 тыс. руб.
- iPhone 17 Pro Max: от 152 тыс. руб.
МТС
- iPhone 17: от 109 990 руб.
- iPhone Air: от 144 990 руб.
- iPhone 17 Pro: от 164 990 руб.
- iPhone 17 Pro Max: от 184 990 руб.
CDEK.Shopping
- iPhone 17: от 90 591 руб.
- iPhone Air: от 120 485 руб.
- iPhone 17 Pro: от 137 536 руб.
- iPhone 17 Pro Max: от 156 781 руб.
Цены представлены без учета таможенных пошлин.
«М.Видео-Эльдорадо»
- Ритейлер запустит предзаказ на новые смартфоны iPhone 17 в ближайшее время.
- По словам представителей компании, благодаря укреплению рубля, цены на iPhone 17 в России будут ниже, чем в прошлом году на iPhone 16 в аналогичный период.
- Новинки появятся в розничной сети после официального старта продаж, запланированного на 19 сентября.