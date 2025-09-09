«Яндекс Маркет» назвал цены на линейку iPhone 17

Пресс-служба «Яндекс Маркета» сообщила «Ъ», что новые iPhone 17 будут доступны к заказу с 10 сентября. Стоимость смартфонов будет варьироваться в зависимости от модели, продавца и условий доставки.

Цена на iPhone 17 составит от 110 тыс. руб. в зависимости от комплектации, на iPhone Air — от 135 тыс. руб. Стоимость iPhone 17 Pro — от 143 тыс. руб., iPhone 17 Pro Max — от 152 тыс. руб. Новинки будут доступны во всех цветах.

Покупатели «Маркета» смогут приобрести смартфон «в сплит». Доступный лимит можно будет посмотреть в личном кабинете на сайте или в приложении «Яндекс Пэй». Получить смартфон можно будет после 19 сентября.