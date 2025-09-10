«М.Видео-Эльдорадо» запустит предзаказ на новинки iPhone 17 в ближайшее время.

«М.Видео-Эльдорадо» скоро запустит предзаказ на новые смартфоны iPhone 17. По словам представителей компании, благодаря укреплению рубля цены на iPhone 17 в России будут ниже, чем в прошлом году на iPhone 16 в аналогичный период.

Новинки появятся в розничной сети после официального старта продаж, запланированного на 19 сентября. В компании рассчитывают на высокий спрос.

В прошлом году цены на iPhone 16 (256 ГБ) начинались от 125 999 руб., а на iPhone 16 Pro Max (256 ГБ) — от 189 999 руб.