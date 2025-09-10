МТС открыла предзаказ на iPhone 17

МТС начал принимать предварительные заказы на новые смартфоны Apple iPhone 17. Новинки появятся в магазинах МТС до конца сентября.

Предзаказ можно оформить по полной или частичной предоплате в 25 тыс. руб. Для предзаказа доступны все четыре версии, представленные на презентации Apple.

iPhone 17 (256/512 ГБ) — от 109 990 рублей.

iPhone 17 Air (256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ) — от 144 990 рублей.

iPhone 17 Pro (256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ) — от 164 990 рублей.

iPhone 17 Pro Max (256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ/2 ТБ) — от 184 990 рублей.

По словам генерального директора розничной сети МТС Андрея Губанова, компания ожидает высокий спрос. Он отметил, что продажи предыдущих моделей iPhone выросли на 30% перед презентацией новинки.