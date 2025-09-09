CDEK.Shopping назвал цены на новые iPhone 17

CDEK.Shopping начал принимать онлайн-заказы на iPhone 17. Цена на него стартует от 90 591 руб. без учета таможенных пошлин, сообщили «Ъ» в пресс-службе сервиса.

«Стартовая цена iPhone 17 Pro — 137 536 рублей, iPhone 17 Pro Max — от 156 781 рублей, iPhone 17 — от 90 591 рублей, а iPhone Air — от 120 485 рублей. Цены указаны с учетом всех таможенных пошлин»,— рассказали в пресс-службе сервиса. Также CDEK.Shopping принимает заказы на Apple Watch Series 1, Apple Watch SE и наушники AirPods Pro.

Эксперты CDEK.Shopping отмечают рост интереса к новому поколению смартфонов от Apple: предзаказы на устройства выросли в среднем в 1,5 раза по сравнению с iPhone 16. Сервис выкупит все заказы в официальном магазине после старта продаж 19 сентября.

Сегодня в Калифорнии прошла ежегодная осенняя презентация Apple под названием Awe Dropping. На ней представили новые версии iPhone, включая ультратонкий iPhone 17 Air, обновленные Apple Watches и AirPods Pro 3 с функцией синхронного перевода.