На Дону на 2,5 тысячах избирательных участках будет вестись видеонаблюдение

Во время сентябрьских выборов в Ростовской области будет вестись видеофиксация почти на 2,5 тыс. избирательных участков. Исключением станут участки, расположенные в стационарах больниц и в местах голосования военных. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Видеокамеры обеспечат контроль за обращением с бюллетенями, ведь в соответствии с законодательством, места хранения сейф-пакетов должны находятся под круглосуточным наблюдением.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о завершении приема заявлений от избирателей на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на сентябрьских выборах всех уровней. В нем примут участие более 258 тыс. избирателей.

Наталья Белоштейн