В Непале при попытке побега из тюрьмы убит заключенный

Заключенные предприняли попытку побега из тюрьмы округа Дхадинг в Непале. Армия открыла по ним огонь, один человек был убит, сообщает Khabarhub.

По данным портала, заключенные устроили поджог. В результате стрельбы погиб 75-летний мужчина. Как уточнили в местной больнице, два человека находятся в тяжелом состоянии, еще пятеро получили легкие травмы. Учреждение окружили полицейские и армия, военные заняли позиции даже на крышах.

По всему Непалу проходят акции протеста. Погибли уже 25 человек, пострадали свыше 600. 9 сентября из тюрьмы Накху в городе Лалитпур ушли 1500 заключенных. После этого попытки побега предприняли в нескольких учреждениях. Одну из таких попыток военнослужащие предотвратили в Катманду.

