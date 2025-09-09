В Непале 1500 заключенных покинули тюрьму вслед за лидером оппозиционной партии

Тюрьма Накху в непальском городе Лалитпур опустела после ухода 1500 заключенных. Они покинули тюрьму вслед за лидером оппозиционной партии «Растрия Сватантра» Раби Ламичханом, сообщает местное издание Khabarhub.

Оппозиционер был освобожден из тюрьмы сегодня. На выходе из колонии его встретили жена и толпа ликующих участников протеста. Как пишет Khabarhub, политика отпустили после того, как администрация тюрьмы сообщила, что не может гарантировать его безопасность.

Вскоре после этого, по данным источников издания, охрана покинула посты безопасности тюрьмы, позволив заключенным последовать за политиком. Сейчас власти опасаются потенциальной угрозы общественной безопасности.

Освобожденный Раби Ламичхан продолжал руководить своей партией из тюрьмы. Критики обвиняли его в авторитаризме. Как ранее сообщало Khabarhub, доминирование политика в партии подрывало демократические принципы, за которые она выступала. В колонии он находился из-за обвинения в причастности к мошенничеству.