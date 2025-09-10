Число погибших из-за беспорядков в Непале возросло до 25

В результате антиправительственных протестов в Непале погибло 25 человек, сообщил Минздрав страны. Прежде было известно о 22 погибших.

По данным ведомства, которые приводит Reuters, 633 человека пострадало из-за беспорядков. Подробности об их состоянии не уточняются.

Поводом для протестов в Непале, получивших название «Революция поколения Z», стала блокировка социальных сетей в стране. Однако даже после возобновления доступа к заблокированным ресурсам митингующие потребовали отставки премьер-министра (он в итоге покинул свой пост) и смены правительства из-за обвинений в коррупции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Катманду жжет».

Лусине Баласян