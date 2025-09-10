Военнослужащие предотвратили попытку массового побега из тюрьмы в Катманду

Сотни заключенных попытались сбежать из тюрьмы Диллибазар в непальской столице Катманду, сообщает Khabarhub. Военнослужащие Непала предотвратили попытку побега.

Портал пишет, что армия взяла под охрану территорию тюрьмы и прилегающие улицы, восстановив контроль над учреждением. Информации о пострадавших нет. Khabarhub уточняет, что попытки побега предприняли несколько заключенных по всей стране.

По всему Непалу проходят акции протеста. Причиной стало решение властей заблокировать соцсети, также протестующие недовольны из-за проблем в экономике и коррупции. Запрет на использование соцсетей отменили 9 сентября, но акции не прекратились. Погибли уже 25 человек, пострадали более 600. Из тюрьмы Накху в городе Лалитпур ушли 1500 заключенных.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Катманду жжет».