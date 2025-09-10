Армия Непала потребовала от протестующих список переговорщиков

Армия Непала обратилась к протестующим с просьбой предоставить списки с именами их представителей для участия в переговорах. На данный момент неизвестно, в каком формате они будут проводиться. Об этом сообщило издание Nepal Khabar.

После того, как протестующие получили это обращение, внутри различных групп начались обсуждения о том, кто будет представлять их на переговорах. На данный момент неясно, будет ли мэр Катманду Балендра Шах представлять участников протеста или будет вести переговоры отдельно, говорится в публикации. Сейчас протестующие требуют назначить мэра новым главой правительства после отставки премьер-министра Шармы Оли.

Протесты молодежи в Непале начались 8 сентября из-за блокировок социальных сетей и мессенджеров в стране. Полиция применяла против протестующих водометы и слезоточивый газ, но они ворвались в здание парламента, а также подожгли резиденцию президента. По данным Минздрава Непала на 10 сентября, во время протестов погибли 25 человек, 633 человека получили ранения.

Премьер-министр Непала Шарм Оли подал в отставку. Также свой пост покинули министр внутренних дел, министр сельского хозяйства, министр здравоохранения и министр спорта и молодежи. В связи с протестами в посольство России в Непале обратились около 80 граждан РФ.