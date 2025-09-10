В посольство РФ в Непале обратились около 80 россиян

Во время протестов в Непале никто из россиян не пострадал, заявил пресс-атташе посольства РФ Александр Ивашев. По его словам, в диппредставительство обратились порядка 80 граждан России.

«Все они находятся в достаточно безопасных условиях. Их жизни ничего не угрожает»,— рассказал дипломат в эфире «Соловьев Live» (цитата по ТАСС). Он добавил, что в стране остается около 400 российских граждан.

Причиной протестов в Непале стало решение властей заблокировать все соцсети. Участники акций также критиковали правительство за экономические проблемы и коррупцию. Запрет на использование соцсетей отменили 9 сентября, но акции не прекратились. Демонстранты подожгли здание парламента и резиденцию президента, пострадали почти 20 человек.

