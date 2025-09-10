Минсельхоз выделил 509,2 млн рублей на льготные кредиты для аграриев ЮФО

Минсельхоз увеличил лимиты на льготные кредиты фермерам Южного федерального округа, пострадавшим от чрезвычайной ситуации агроклиматического характера. Трем регионам выделили около 509,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Краснодарский край получит дополнительно 222,5 млн руб., Ростовская область — 241 млн руб., Республика Крым — 45,7 млн руб. Средства помогут аграриям быстро получить кредиты по льготной ставке для финансирования сезонных полевых работ.

По данным министерства, льготное кредитование остается главным инструментом государственной поддержки фермеров, особенно во время посевной и уборочной кампаний. Аграрии могут взять краткосрочные кредиты по ставке до 7,4% годовых на покупку семян, удобрений, средств защиты растений, топлива, запчастей и другие цели.

Алина Зорина