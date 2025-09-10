Силы ПВО за ночь сбили 122 БПЛА над регионами России

В период с 00:00 до 5:00 мск средства ПВО уничтожили и перехватили 21 беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны. По его данным, 17 БПЛА сбили над Крымом, 15 — над акваторией Черного моря, 12 — над Воронежской областью, по 11 — над Белгородской и Курской областями и Краснодарским краем. Еще девять дронов сбили над Орловской областью, пять — над Калужской, три — над Рязанской, по два — над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями, один — над Тульской областью.

В Ростовской области из-за атаки БПЛА 73 ребенка эвакуировали из школы-интерната, два человека пострадали. В Воронежской области в одном из районов обломки повредили окна и крышу частного дома. На окраине Калуги обломки уничтоженного дрона незначительно повредили фасад административного здания, никто не пострадал. В Брянской, Тверской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле.

Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки. На их фоне приостановили работу аэропорты Сочи и Нижнего Новгорода.