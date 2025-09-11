Операторы перезагрузили соты

С начала лета 2025 года в России участились отключения мобильного интернета, особенно в регионах, где требуются повышенные меры безопасности из-за угроз атак беспилотников и необходимости проведения крупных мероприятий с участием первых лиц. Это заставляет и граждан, и бизнес подключать широкополосный проводной интернет, чтобы обеспечить стабильную работу необходимых сервисов — от касс и логистики до онлайн-документооборота. Но сложившаяся ситуация способствует не только росту бизнеса провайдеров, который последние годы стагнировал. Почему отключение мобильного интернета на руку профильным компаниям, разбирался «Ъ-Review».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Без сети и без опасности

Массовые отключения мобильного интернета начались в мае 2025 года с 69 случаев за месяц. В июне число отключений выросло до 655, а в июле уже достигло 2099 случаев по всей стране, анализировал проект «На связи».

Отключения стали регулярными и почти ежедневными, охватив уже 73 из 83 регионов России, включая даже Приморье, Сахалин, Камчатку и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Некоторые регионы, по сообщениям местных СМИ, сталкивались с длительными сбоями продолжительностью до нескольких дней и даже недель (например, в Омской области мобильный интернет отсутствовал пять дней, а в Нижегородской области — более двух месяцев).

Случаи отключения мобильного интернета для обеспечения безопасности на фоне СВО происходили и раньше, но не носили массового характера. Так, в 2023 году проблемы с доступом к мобильному интернету в Сочи и Адлере были связаны с мероприятиями ЕАЭС и СНГ с участием целого ряда высокопоставленных лиц (см. “Ъ” от 7 июня 2023 года).

Власти не раскрывают технические подробности порядка отключения мобильной сети. Когда говорят «в регионе отключили связь», обычно подразумевается, что на уровне регионального ядра сети отключают передачу данных, объясняет независимый эксперт, автор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин: «Голосовая связь остается, в том числе продолжает работать VoLTE. Если вообще ничего не работает, это может быть связано с зоной работы радиоэлектронной борьбы». Несмотря на популярные теории, глушить связь везде невозможно, добавляет эксперт, «это дорого и технически сложно».

Главная проблема, с которой сталкиваются люди во время отключения мобильного интернета,— это проведение оплаты.

«Оказалось, что очень большой процент бизнеса предпочитает экономить на связи и IT-системах, поэтому использует мобильный интернет и онлайн-версии сервисов вроде “Честный знак”. В результате во время шатдауна люди не могут ничего купить»,— добавляет Алексей Слукин (подробнее см. «Ъ-Review» от 19 августа).

Провода вернулись в игру

Большинство проблем решается подключением широкополосного доступа в интернет (ШПД) и закупкой офлайн-версий IT-систем, если они есть. При этом последние годы сегмент ШПД замедлялся: по данным «ТМТ Консалтинг», количество абонентов в России по итогам 2024 года увеличилось всего на 1,9%, проникновение приблизилось к 56%. Однако летом 2025 года интерес к домашнему проводному интернету вырос примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — такие оценки в августе приводила ТТК.

Причем количество заявок на подключения растет и в корпоративном сегменте. По оценкам «Ростелекома», количество новых подключений проводного интернета выросло на 9% год к году, достигнув 1,2 млн за последний год. В потребительском секторе, по оценкам компании, количество подключенных по оптическим сетям на конец второго квартала домохозяйств составило 12,2 млн — рост на 7% год к году. Правда, увеличиваются и сроки подключения: по данным сервиса сравнения тарифов 101internet.ru, в некоторых регионах период ожидания уже достигает 40–50 дней.

При этом есть большая разница между подключением в городе и за городом, объясняет руководитель Content Review Сергей Половников: «В многоэтажной, да и любой практически застройке подключиться к ШПД можно в течение пары дней: процесс занимает от часа до пары часов. Инфраструктура ШПД сегодня строится практически параллельно с собственно жилищным строительством.

За городом жители поселков много лет использовали усилители мобильного сигнала и SIM-карты с безлимитным интернетом. Сейчас же они начинают оставлять заявки на ШПД, а операторам тащить оптику в такие локации долго и дорого, отсюда и внезапные задержки подключения более чем на 30 дней».

Сети ставят на разгрузку

Отключения мобильной сети в регионах могут снизить нагрузку на сети мобильных операторов, убежден Сергей Половников. «Дело в том, что где новые подключения — там и необходимость в роутерах с Wi-Fi. Рост их продаж вполне закономерен, и мало кто удивится, если вслед за ними потянутся сегмент Mesh-систем (системы беспроводной сети, состоящие из нескольких маршрутизаторов или модулей, которые работают вместе, создавая единую сеть.— “Ъ-Review”) и другие специфические направления. Все же обеспечить стабильным покрытием квартиру и дом — две сильно отличающиеся задачи»,— говорит он.

Спрос на Wi-Fi-роутеры уже вырос примерно на 10% в количественном выражении. По данным «М.Видео-Эльдорадо», за полугодие россияне приобрели около 4,5 млн роутеров на общую сумму 18,1 млрд руб. При этом средняя цена роутера снизилась на 9% и составила около 4,5 тыс. руб., что связано с ростом доли устройств в нижнем и среднем ценовых сегментах.

«Удивительно, но в этой ситуации выгодоприобретателями могут стать не только операторы проводного интернета, но и мобильные операторы»,— рассуждает Сергей Половников. Отключения и ограничения мобильного интернета с нами не навсегда, но переход на альтернативы, в первую очередь Wi-Fi, приведет к тому, что нагрузка на мобильные сети заметно снизится. Домашний, дачный или общественный — не так важно, говорит эксперт.

Отметим, что за последние годы нагрузка на сети связи в России значительно выросла.

Согласно оценке Минцифры, в 2024 году общий объем интернет-трафика в мобильных и фиксированных сетях увеличился на 24,4% по сравнению с 2023 годом — с 151,5 тыс. петабайт до 188,5 тыс. петабайт. При этом трафик фиксированного интернета вырос на 28,1%, а мобильного — на 14%.

В 2023 году рост трафика совокупно (в мобильных и стационарных сетях) составил 25%, в 2022-м — 18%, до 120,8 тыс. петабайт. Среднегодовой темп прироста интернет-трафика в сетях фиксированной связи в период с 2011 по 2019 год составлял 23,3%, для мобильных сетей этот показатель был значительно выше — 67,6%.

Рост мобильного трафика обусловлен массовым переходом на видеоконтент и удаленную работу. По разным оценкам, в структуре медиапотребления в России около 60% приходится на видеоконтент, включая профессиональный и пользовательский контент в соцсетях.

При этом операторы фиксируют сложную ситуацию с дефицитом частот, особенно в Москве, где спектр для сотовой связи подходит к пределу. Помимо этого, по итогам прошлого года операторы сократили темпы строительства сетей: по итогам 2024 года прирост новых базовых станций (БС) 4G составил 3,9% против 6,1% в 2023 году (см. “Ъ” от 14 февраля). По оценке аналитиков, это обусловлено в целом сокращением маржинальности строительства новых БС на фоне высокой ключевой ставки ЦБ. По итогам первого полугодия 2025 года крупнейшие операторы связи снизили капитальные затраты (CAPEX) или оставили их на уровне прошлого года, объясняя это оптимизацией расходов (см. “Ъ” от 20 августа).

Светлана Бодрова