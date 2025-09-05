«Могут скрываться на дачах»

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Свердловской области обратилось к жителям региона в связи с побегом из СИЗО Екатеринбурга двух осужденных.

«Просим вас быть внимательными и бдительными при посещении своих приусадебных участков и дач.

Имеется информация, что совершившие побег граждане могут скрываться на территории садоводческих товариществ (на дачах, приусадебных участках).

Соблюдайте осторожность!»,— предупредили в ГУФСИН.

Напомним, 1 сентября стало известно, что из следственного изолятора №1 в центре Екатеринбурга сбежали двое осужденных по ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 2 п. «а» УК РФ («Покушение на террористический акт, совершенное группой лиц») Иван Корюков и Александр Черепанов (внесены в список террористов и экстремистов). Известно, что молодым людям по 24 года, в октябре прошлого года суд назначил Черепанову семь лет колонии, Корюкову — десять лет и шесть месяцев. По данным следствия, они планировали поджечь военкомат.

Иван Корюков является уроженцем Кировграда, а Александр Черепанов из Нижних Серег. Оба были объявлены в федеральный розыск. За побег им грозит наказание по ч. 2 ст. 313 УК РФ (групповой побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи).

Почти неделю их ищут в городе и за его пределами — преступники не раз попадали в объективы камер видеонаблюдения.

Так, 3 сентября на выезде из Палкинского торфяника инспекторы ГИБДД останавливали машины и осматривали их, там же работали силовики. Как сообщал портал Е1, в садах работали кинологи. «Сбежали два преступника. Сказали, прячутся в садах, очень опасные. Ко мне заходили в сад, спрашивали, есть ли посторонние или нет. Все смотрели»,— рассказала порталу дачница. Также сообщалось, что преступников искали в поселке Решеты и в Северке. По данным портала Е1, недалеко от СНТ «Хрустальный» нашли палатку и вещи, которые могли принадлежать сбежавшим.

Известно, что осужденные попали на камеры наблюдения дачников. Из видеозаписи можно предположить, что они переоделись в теплую одежду и шли в направлении Волчихинского водохранилища. «Если вы увидели лиц, похожих на этих граждан, а также при обнаружении пропажи личных вещей, одежды, транспортных средств и много имущества, просим вас сообщить любую информацию о местонахождении данных граждан»,— говорится в обращении ГУФСИН. За полезную информацию обещается денежное вознаграждение.

Мария Игнатова