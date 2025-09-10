Сбежавшего из СИЗО Екатеринбурга Ивана Корюкова ищут в Курганской области

Осужденный за попытку поджога военкомата Иван Корюков (внесен в список террористов и экстремистов), который сбежал из СИЗО в Екатеринбурге, разыскивается в Курганской области, сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Корюков

Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал» Иван Корюков

Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал»

Он может быть одет в черную спортивную куртку, синие спортивные штаны, черные кроссовки Nike, белую панаму с черными надписями. Согласно последним данным ГУФСИН по Свердловской области, на нем могут быть темно-синие штаны Umbro, черная легкая куртка и черная кофта с капюшонами. Имеются короткие волосы, щетина, слабозаметная татуировка в виде паутины на кисти правой руки.

Напомним, 24-летние Иван Корюков и Александр Черепанов (также внесен в список террористов и экстремистов) сбежали из изолятора 1 сентября, они осуждены по ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 2 п. «а» УК РФ (покушение на террористический акт, совершенное группой лиц). Ночью 8 сентября силовиками был задержан Александр Черепанов, сопротивления он не оказал.

Ирина Пичурина