«При себе может иметь кухонный нож»

В ночь на 8 сентября оперативники задержали осужденного за подготовку теракта Александра Черепанова, который совершил побег из СИЗО №1 в Екатеринбурге. На данный момент продолжаются поиски второго сбежавшего, сообщается, что он может быть вооружен кухонным ножом. Осужденным за групповой побег грозит до 5 лет лишения свободы.



24-летние Иван Корюков и Александр Черепанов, осужденные за покушение на террористический акт (ст. 30 ч. 3, п. «а» ч.2 ст. 205 УК РФ), сбежали из следственного изолятора №1 в центре Екатеринбурга 1 сентября. В октябре прошлого года Центральный окружной военный суд назначил Александру Черепанову семь лет, а Корюкову — десять лет и шесть месяцев.

По данным следствия, они планировали поджечь военкомат Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга.

Как передает Е1, они могли сбежать из СИЗО через чердак, перебравшись на крышу госпиталя МВД, дойдя до крыши епархии, а оттуда спустившись на веревке. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом антитеррористической комиссии Свердловской области, видно, как двое мужчин в спортивной одежде бегут через парковку в день исчезновения заключенных.

Спустя двое суток ГУФСИН официально заявило о побеге и опубликовало ориентировки на преступников. Сбежавших искали по садам и дачам в Екатеринбурге и его окрестностях. Дачников предупреждали, что осужденные могут скрываться на территории садовых товариществ и просили быть бдительными. Сообщалось, что в одном из СНТ нашли палатку и вещи, которые могли принадлежать сбежавшим.

8 сентября стало известно, что силовики ночью поймали Александра Черепанова. ГУФСИН сообщило, что сопротивления он не оказал. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что заключенного задержали в 14 километрах от СИЗО, откуда он сбежал. Второй фигурант успел скрыться. ГУФСИН опубликовало новую ориентировку на Ивана Корюкова.

В ведомстве сообщили, что он может быть одет в черную куртку-плащевку до колена с красно-белой надписью вдоль молнии на груди, в светлую толстовку, темно-синие штаны с логотипом в форме ромба на кармане, на ногах — черные кроссовки с логотипом Nike, на голове — белая кепка с надписью. При себе может иметь кухонный нож.

Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева заявляла, что двое осужденных могли сбежать из екатеринбургского СИЗО благодаря коррупции.

По ее мнению, ГУФСИН долгое время не комментировало инцидент, потому что для сотрудников службы «побег страшнее смерти заключенного».

После поимки осужденным грозит до 5 лет лишения свободы за побег (ч. 2 ст. 313 УК). «Итоговое наказание будет назначено по совокупности приговоров — к сроку по делу о побеге будет полностью или частично присоединен срок по основному приговору за терроризм»,— пояснил «Ъ-Урал» адвокат Георгий Краснов.

Артем Путилов, Екатеринбург