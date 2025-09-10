Россия назвала удары Израиля по Дохе грубым нарушением международного права

МИД России прокомментировал вчерашний удар Израиля по штабу лидеров «Хамаса» в Катаре. Российское ведомство назвало это грубым нарушением международного права и устава ООН. МИД расценил действия Израиля как «посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства».

По мнению российского ведомства, действия Израиля ведут к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Ракетный обстрел Катара, участвующего в переговорах между Израилем и «Хамасом», «нельзя воспринимать иначе как акцию, нацеленную на подрыв международных усилий по поиску мирных развязок», считает МИД РФ.

«Подобные методы борьбы с теми, кого в Израиле считают своими врагами и оппонентами, заслуживают самого решительного осуждения... Москва в очередной раз призывает все вовлеченные стороны проявлять ответственный подход и избегать действий, способных привести к деградации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта»,— сказано в пресс-релизе МИДа

Израиль нанес удары по Дохе 9 сентября. В катарском МИДа сообщили, что под удар попали дома, где проживали несколько членов палестинского движения «Хамас». Движение заявило о шести погибших. Катар приостановил посреднические усилия по сделке между Израилем и «Хамасом», а также заявил о подготовке ответа на удары.

Подробности — в публикации «Ъ» «Удар под Доху».