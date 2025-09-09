Катар заявил о подготовке ответа на удары Израиля по Дохе

Премьер-министр Катара, шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, заявил, что страна оставляет за собой право ответить на удары Израиля в Дохе, в результате которых погибли члены палестинской группировки «Хамас». Об этом он сообщил телеканалу Al Jazeera.

По словам премьера, Катар не потерпит нарушений своего суверенитета и примет меры для ответа на атаки. Катар уже связался с дружественными странами и в скором времени объявит о своих ответных действиях. «Нельзя игнорировать действия, направленные на бездумное нарушение суверенитета государств, и с ними необходимо бороться всеми средствами»,— сказал господин Аль Тани.

Он назвал израильские удары «государственным терроризмом» и заявил, что попытка убийства переговорщиков в стране, которая участвует в переговорах о прекращении огня — «вероломна».

9 сентября Израиль нанес удары по Дохе. В МИД Катара сообщили, что под атаку попали дома, где проживали «несколько членов политического бюро “Хамас”». Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в группировке сообщил о гибели лидеров, включая главу движения Халиля аль-Хайю и руководителя политбюро Халеда Машаля.