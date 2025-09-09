«Хамас» заявил о шести погибших при ударе Израиля по Дохе

Движение «Хамас» заявило, что в результате удара Армии обороны Израиля по Дохе погибло шесть человек, в том числе сын лидера группировки Хаммам Аль-Хайя. Ранее «Хамас» подтвердили телеканалу «Аль-Джазира», что при ударе погиб сын Халиля Аль-Хайи и директор его офиса.

«Среди братьев — погибших мучеников Джихад Лабад (Абу Биляль) — директор офиса доктора наук Халиля аль-Хайи, Хуммам аль-Хайя (Абу Яхья) — сын доктора наук Халиля аль-Хайи, Абдулла Абдул Вахид (Абу Халиль) — сопровождающий, Муамин Хассуна (Абу Омар) — сопровождающий, Ахмед аль-Мамлюк (Абу Малик). <...> Мы также скорбим по погибшему капралу Бадру Сааду Мухаммеду аль-Хмейди ад-Доссери»,— отмечается в сообщении «Хамаса» (цитата по «РИА Новости»).

ЦАХАЛ и Общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) заявили об ударе по Дохе, где, по версии ведомства, находится штаб руководства «Хамаса». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил структурам безопасности подготовиться к этой атаке после терактов в Иерусалиме и Газе.

