Удар под Доху

Израиль 9 сентября нанес точечные удары по высшему руководству радикальной группировки «Хамас», базировавшемуся в Катаре, в качестве мести за организацию нападений на еврейское государство, в том числе за трагедию 7 октября 2023 года. В зоне поражения оказались в том числе представители палестинского движения, которые участвовали в непрямых переговорах с Израилем о прекращении огня в секторе Газа.

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

9 сентября по штабу руководства «Хамаса» в Дохе был нанесен мощный удар. По словам очевидцев, которых цитирует Reuters, взрывов было несколько.

То, что это дело рук Израиля, первыми сообщили армейские источники израильского 12-го канала. По их словам, ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с Общей службой безопасности («Шабак») во вторник «совершили целенаправленную атаку на высшее руководство террористической организации "Хамас"». Главной целью, по словам источников СМИ, был лидер группировки Халиль аль-Хайя, он был убит. При этом в здании помимо него находились также глава офиса движения за рубежом Халед Машаль и командующий ячейкой «Хамаса» на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин, члены политбюро Низара Аудалла и Гази Хамад. Словом, все те, кто вел переговоры с посредниками о предложении США по прекращению огня в секторе Газа. Погибли ли и они, неизвестно.

«Члены верхушки, подвергшиеся нападению, годами руководили деятельностью террористической организации и несут прямую ответственность за организацию бойни 7 октября и ведение войны против Государства Израиль»,— подчеркнул собеседник 12-го канала в ЦАХАЛе.

Впрочем, власти Израиля и не думали делать из этой операции секрета. Позднее информацию подтвердили и в пресс-службе ЦАХАЛа, отметив в сообщении, что «перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба мирному населению, включая применение высокоточных боеприпасов и предоставление дополнительных разведданных».

Чуть позже удар по членам «Хамаса» прокомментировали и в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху. «Сегодняшняя операция против главарей террористической группировки "Хамас" была полностью независимой операцией Израиля. Израиль инициировал ее, Израиль ее провел, и Израиль несет за нее всю ответственность»,— подчеркнули там.

В сообщении читался явный намек на то, что главный союзник Израиля США не имеют никакого отношения к проведенной акции.

В МИД Катара, который последние два года вместе с Египтом выступал посредником в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, «решительно осудили» израильский удар по лидерам «Хамаса». «Катар... не потерпит этого безрассудного поведения Израиля и продолжающегося нарушения региональной безопасности»,— заявил представитель МИДа. Катарская сторона назвала нападение «трусливым и преступным».

Еще на прошлой неделе, согласно данным катарского издания «Аль-Араби аль-Джадид», ряд стран, где нередко бывают высокопоставленные функционеры «Хамаса», разослали представителям группировки предупреждение о растущей вероятности операций по их уничтожению. Об этом же, не скрываясь, говорил и начальник Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир.

Вместе с тем на прямой удар по катарской территории Израиль решился впервые. При этом, по сведениям The Jerusalem Post, израильские власти заранее предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о планах нанести удар по руководству «Хамаса» в столице Катара. И Вашингтон, как утверждается, «дал зеленый свет» на проведение операции.

Удары по Дохе произошли в довольно деликатный момент. Недавно в Париже прошла встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с катарскими официальными лицами для обсуждения соглашения о прекращении огня и освобождении израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Буквально накануне нынешней израильской операции премьер Катара шейх Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани встречался с лидерами палестинской группировки, чтобы оказать на них давление, заставив принять последнее предложение по прекращению огня.

Нил Кербелов