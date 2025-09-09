Катар приостановил посреднические усилия по сделке между Израилем и «Хамасом»

После атаки Израиля по лидерам палестинского «Хамаса» в Дохе Катар приостановил посредническую деятельность в переговорах по сектору Газа до дальнейшего уведомления, пишет The Jerusalem Post.

В поддержку Катара высказался, в частности, Египет. «Эта эскалация обесценивает все усилия, прилагаемые на международном уровне с целью прекращения огня в Газе, и угрожает стабильности и безопасности всего Ближнего Востока»,— заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси.

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил, что примет меры для поддержки своих союзников и обеспечения их безопасности.

МИД Катара осудил Израиль за удары по руководству «Хамаса», члены которого вели в катарской столице переговоры с посредниками по прекращению огня в секторе Газа. Катарские власти пообещали провести расследование произошедшего и обнародовать результаты.

Подробнее читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян