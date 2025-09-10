Ямал начнет использовать нейросети в строительстве, ЖКХ и здравоохранении

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и компания NtechLab подписали соглашение о внедрении технологий искусственного интеллекта в различные сферы региона, сообщили в окружном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов и Алексей Паламарчук

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов и Алексей Паламарчук

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Документ был подписан губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым и генеральным директором NtechLab Алексеем Паламарчуком. Нейросети компании планируют задействовать в модернизации отраслей экономики, здравоохранения, ЖКХ, строительства, охраны общественного порядка и в развитии городской среды. «Наша цель — сделать Ямал одним из самых передовых и комфортных регионов России. Наше соглашение с NtechLab позволит сразу брать на вооружение лучшие мировые практики, чтобы жители получали услуги высочайшего уровня, а города становились умнее»,— сказал губернатор.

Стороны также договорились поддерживать научные исследования в области искусственного интеллекта. Алексей Паламарчук добавил, что решения NtechLab уже используются на Ямале для безопасности городской среды. Компания собирается уделить особое внимание внедрению цифровых платформенных решений.

Компания NtechLab является лидером в разработке решений для видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта и много раз побеждала в международных IT-конкурсах. Она реализовала масштабные проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем 70 регионах России, разрабатывая решения для «умных» городов, здравоохранения, промышленности, транспорта и других сфер.

Напомним, Ямал вошел в пятерку регионов-лидеров в России по цифровой трансформации. По поручению господина Артюхова в Салехарде также начали обучать работе с нейросетями госслужащих.

Ирина Пичурина