Тюменская область вошла в топ-5 регионов по цифровой трансформации

В пятерку регионов-лидеров в России по цифровой трансформации вошла Тюменская область, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор. Достижения при подведении итогов федерального рейтинга были озвучены на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Так, 100% школ и колледжей в Тюменской области оказались оснащены сетями Wi-Fi. Такие же результаты продемонстрировали еще два направления — все социально значимые объекты в области имеют широкополосный интернет, а все информационные системы прошли оценку защищенности. Кроме того, на сегодня 98,33% государственных систем работают на российском ПО, а 91,4% обращений за госуслугами поступает в электронном формате. Также в регионе активно уделяется внимание внедрению технологий искусственного интеллекта.

«Цифровая трансформация обеспечивает комфорт жителей, доступность услуг и новые возможности для государства и бизнеса. Будем продолжать работу по укреплению лидерских позиций»,— отметил губернатор Александр Моор.

В пятерку субъектов по наиболее высокому уровню цифровой трансформации попали и остальные регионы «тюменской матрешки» — Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра).

Ранее Александр Моор сообщил, что для развития Тюменской области нужно эффективно использовать нейросети — они должны помогать человеку выполнять большее количество работы в единицу времени, а не заменять его.

Ирина Пичурина